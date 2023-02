LOVA LOVA + FRANCKY GOES TO PAP LA GARE DE COUSTELLET, 17 mars 2023, MAUBEC.

LOVA LOVA + FRANCKY GOES TO PAP LA GARE DE COUSTELLET. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 21:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Gratuit pour les moins de 15 an(s) Lova Lova – Afro – punk / CongoAvec Wilfried Luzele, aka Lova Lova, musicien et performeur de la scène alternative Kinoise et ses comparses musiciens, on se téléporte dans la vie urbaine bouillonnante de Kinshasa. Drapé dans une cape rouge de prophète du turfu, il dénonce, avec sa voix de chanteur de heavy métal, la corruption, la néo-colonisation, la pollution de sa ville chérie en chantant en Lingala, en Kikongo, en Tshiluba et en Français. Une vision afrorock futuriste qui sait se faire remarquer.Francky Goes To-Pointe-À-Pitre – Zook noise – Tropical music / ToursAmbassadeurs de ceux qui n’osent pas affirmer leur passion pour ces genres musicaux mal-aimés, dont souffle le zouk, les trois émissaires antillais (par alliance) Jérôme Vassereau (guitariste, Pneu), David Escouvois (batterie, Mr Protector) et Pierre-Louis François (guitare, RubiCan), présentent « plaisir coupable », 2e album croisant le Coupé-Décalé ivoirien avec le Collé-Serré guadeloupéen sous le regard complaisant des Hautes autorités du noise rock. En mission ce soir pour « faire danser les rockeurs et headbanger les zoukeurs ! » !Ouverture du lieu à 19h30 avec bar et petite resto

LA GARE DE COUSTELLET MAUBEC 105 QUAI DES ENTREPRISES Vaucluse

