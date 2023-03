Mieux comprendre les maladies neurodégénératives LOUZOUER Louzouer Catégories d’Évènement: Loiret

Mieux comprendre les maladies neurodégénératives LOUZOUER, 17 mars 2023, Louzouer. Mieux comprendre les maladies neurodégénératives Vendredi 17 mars, 14h30 LOUZOUER Et cette évolution risque de ne pas s’inverser en raison du vieillissement de la population.

Intervention du Docteur TEMPLIER, axée sur la description de ces pathologies, les incidences sur la vie quotidienne, notamment pour les proches aidants, ainsi que les éventuels traitements proposés et moyens de prévention. LOUZOUER 85 rue de la Mairie (Salle polyvalente) Louzouer 45210 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T14:30:00+01:00 – 2023-03-17T17:00:00+01:00

