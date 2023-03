À LA DÉCOUVERTE DE LA FAILLE DE PERSEIGNE – 27 JUILLET 2023 Louzes Louzes Catégories d’Évènement: Louzes

Sarthe Louzes . « L’excursion débute à l’ancienne carrière de Louzes où l’on observe le pendage quasiment redressé à la verticale de la formation des grès de May (Ordovicien). Elle se poursuit en traversant l’affleurement de gabbro de Louzes puis en recoupant la grande faille Nord de Perseigne. Celle-ci met en contact les terrains secondaires du Bassin Parisien, au Nord, avec les terrains primaires de la forêt de Perseigne, témoin avancé du Massif Armoricain. »

sortie animée par Philippe Gombert, géologue

Parcours de 3 km en boucle (dénivelé important). départ Carrière de Louzes

sur inscription au 02 43 97 60 63 (places limitées)

Gratuit Cette sortie géologique s’inscrit dans le cadre des animations Géoparc du Parc Naturel Régional Normandie Maine contact@tourisme-maine-sosnois.com +33 2 43 97 60 63 Louzes

