Visite-dégustation privée à La Noyeraie des Borderies La Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André, dimanche 1 septembre 2024.

Visite-dégustation privée à La Noyeraie des Borderies La Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 17:00:00

Notre exploitation bio est située à 10 minutes de Cognac.

Vous serez guidé à travers la noyeraie et à l’intérieur de notre atelier pour découvrir la magie de ce fruit sec adoré des français, et notre passion pour l’agriculture et pour la gastronomie!

EUR.

La Noyeraie des Borderies 3 Chez Devaud

Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@noyeraie.com



L’événement Visite-dégustation privée à La Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2024-01-22 par Destination Cognac