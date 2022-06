LOUVRE THERAPIE, 4 juin 2022, .

LOUVRE THERAPIE

2022-06-04 – 2022-06-04

Les chefs-d’œuvre du musée du Louvre et ceux du musée du quai Branly-Jacques Chirac sont prétextes à la contemplation et à l’introspection. Quel souvenir, quelle sensation, quelle image de soi l’œuvre nous renvoie-t-elle ? Comment exprimer ses émotions à partir d’une œuvre ?

Ce cycle de museothérapie s’appuie sur les objets présentés dans la Galerie du temps, l’architecture et le parc du musée associé aux pratiques de l’art thérapie. Cette méthode utilise le potentiel d’expression artistique et la créativité de chacun à des fins de développement personnel. Lors de chaque séance, une thématique sert de fil conducteur aux exercices d’écriture automatique, de dessin spontané, d’expression corporelle et de respiration. S’immerger dans des paysages imaginaires, rêvés, réels… les vivre, les partager.

Les études assurent que les musées ont la capacité à créer un environnement et des pratiques favorisant le bien-être.

Conscient des bienfaits de l’art-thérapie, le musée du Louvre-Lens vous invite à prendre soin de vous, à vivre un moment de bien-être avec des œuvres d’art.

+33 3 21 18 62 62 https://www.louvrelens.fr/activity/louvre-therapie/

Les chefs-d’œuvre du musée du Louvre et ceux du musée du quai Branly-Jacques Chirac sont prétextes à la contemplation et à l’introspection. Quel souvenir, quelle sensation, quelle image de soi l’œuvre nous renvoie-t-elle ? Comment exprimer ses émotions à partir d’une œuvre ?

Ce cycle de museothérapie s’appuie sur les objets présentés dans la Galerie du temps, l’architecture et le parc du musée associé aux pratiques de l’art thérapie. Cette méthode utilise le potentiel d’expression artistique et la créativité de chacun à des fins de développement personnel. Lors de chaque séance, une thématique sert de fil conducteur aux exercices d’écriture automatique, de dessin spontané, d’expression corporelle et de respiration. S’immerger dans des paysages imaginaires, rêvés, réels… les vivre, les partager.

dernière mise à jour : 2022-05-23 par