Louvre – Saison Musicale AUDITORIUM DU LOUVRE, 22 février 2023, PARIS.

Louvre – Saison Musicale AUDITORIUM DU LOUVRE. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Gratuit pour les Amis du Louvre JeuneEnsemble CorrespondancesSébastien Daucé, directionProgramme :Henry CookePut Me Not To Rebuke, Oh LordPelham HumphreyO Lord My God ; I Will Always Give Thanks ; Sleep Downy Sleep ; Lift Up Your HeadsPierre RobertExultate DeoJohn BlowThe Kings of Tharsis ; I Will Hearken ;Sing Unto the LordHenry Du MontConfitebimurAccédant au trône d’Angleterre après de longues années d’exil pendant la république de Cromwell, Charles II décide de restaurer les institutions musicales dans toute leur splendeur, en s’inspirant fortement de ce qu’il a vu et entendu lors de ses années passées hors de son royaume, notamment à la cour de France. Si les grandes heures de la musique élisabéthaine restent de mise, il innove et suscite une créativité hors norme avec un modèle qui l’a définitivement marqué : celui de la Chapelle royale de Louis XIV, avec son savant mélange de politique et de religion. Ainsi aux grands motets créés par Du Mont et Robert pour le Roi-Soleil répondent les splendides pages de Cooke, Humphrey et Blow. Tous ces compositeurs anglais connaissent parfaitement l’art musical français, comme Henry Cooke, inventeur du symphony anthem, genre qui fait miroir au grand motet français en l’épiçant de dissonances caractéristiques du style anglais. Sonélève, Pelham Humphrey, a également pris le temps d’étudier à Paris, auprès de Lully lui-même, avant de transmettre son art au jeune Henry Purcell. Ainsi, à 17 ans, Humphrey foule les pavés du Louvre et des résidences royales de la cour de France, attirant l’attention par son talent insolent et sa personnalité haute en couleur. Sa disparition brutale à 27 ans ne l’empêche pas de marquer profondément les générations de musiciens à venir, à commencer par John Blow qui composera plus de cent symphony anthems. Pour ce concert, Sébastien Daucé et son ensemble Correspondances nous entraînent donc dans un dialogue savoureux entre deux répertoires où tout semble se répondre et converser avec une admiration réciproque. Le billet du concert donne accès au musée le jour même pour les porteurs d’un billet à un tarif supérieur ou égal au prix du billet d’entrée au musée = 17 euros. Musée du Louvre, LOUVRE – SAISON MUSICALE Musée du Louvre

Votre billet est ici

AUDITORIUM DU LOUVRE PARIS ENTREE PAR LE PASSAGE RICHELIEU Paris

Gratuit pour les Amis du Louvre Jeune

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, direction

Programme :

Henry Cooke

Put Me Not To Rebuke, Oh Lord

Pelham Humphrey

O Lord My God ; I Will Always Give Thanks ; Sleep Downy Sleep ; Lift Up Your Heads

Pierre Robert

Exultate Deo

John Blow

The Kings of Tharsis ; I Will Hearken ;

Sing Unto the Lord

Henry Du Mont

Confitebimur

Accédant au trône d’Angleterre après de longues années d’exil pendant la république de Cromwell, Charles II décide de restaurer les institutions musicales dans toute leur splendeur, en s’inspirant fortement de ce qu’il a vu et entendu lors de ses années passées hors de son royaume, notamment à la cour de France. Si les grandes heures de la musique élisabéthaine restent de mise, il innove et suscite une créativité hors norme avec un modèle qui l’a définitivement marqué : celui de la Chapelle royale de Louis XIV, avec son savant mélange de politique et de religion. Ainsi aux grands motets créés par Du Mont et Robert pour le Roi-Soleil répondent les splendides pages de Cooke, Humphrey et Blow. Tous ces compositeurs anglais connaissent parfaitement l’art musical français, comme Henry Cooke, inventeur du symphony anthem, genre qui fait miroir au grand motet français en l’épiçant de dissonances caractéristiques du style anglais. Son

élève, Pelham Humphrey, a également pris le temps d’étudier à Paris, auprès de Lully lui-même, avant de transmettre son art au jeune Henry Purcell. Ainsi, à 17 ans, Humphrey foule les pavés du Louvre et des résidences royales de la cour de France, attirant l’attention par son talent insolent et sa personnalité haute en couleur. Sa disparition brutale à 27 ans ne l’empêche pas de marquer profondément les générations de musiciens à venir, à commencer par John Blow qui composera plus de cent symphony anthems. Pour ce concert, Sébastien Daucé et son ensemble Correspondances nous entraînent donc dans un dialogue savoureux entre deux répertoires où tout semble se répondre et converser avec une admiration réciproque.

Le billet du concert donne accès au musée le jour même pour les porteurs d’un billet à un tarif supérieur ou égal au prix du billet d’entrée au musée = 17 euros.

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici