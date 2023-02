Forum Métiers d’Art et Rares à Louvre Lens Vallée: orientations et démonstrations techniques de savoir-faire Louvre Lens Vallée Lens Catégories d’Évènement: Lens

Forum Métiers d’Art et Rares à Louvre Lens Vallée: orientations et démonstrations techniques de savoir-faire Louvre Lens Vallée, 31 mars 2023, Lens. Forum Métiers d’Art et Rares à Louvre Lens Vallée: orientations et démonstrations techniques de savoir-faire Vendredi 31 mars, 10h00 Louvre Lens Vallée Découvrez les offres de formations aux Métiers d’Art et Métiers Rares du territoire tout en observant les gestes techniques des artisan·es Louvre Lens Vallée 84 rue Paul Bert 62300 Lens Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France La Chambre de Métiers et de l’Artisanat – antenne formation de Lens, Louvre Lens Vallée et Le Coron des Arts s’associent pour les journées européennes des Métiers d’Art. Le vendredi 31 Mars de 10h à 17h, un grand forum sera déployé à Louvre Lens Vallée (84 rue Paul Bert 62300 Lens) afin de mettre à l’honneur les professionnels des métiers d’art, des métiers rares et du patrimoine vivant qui subliment notre quotidien. Le grand public et les scolaires pourront se renseigner à travers deux grands axes d’exposition :

– Les stands de démonstrations techniques des savoir-faire des artisan·es pour faire connaitre les métiers d’Art et les Métiers Rares, observer les gestes, pratiquer à tour de rôle, manipuler les outils, toucher les matières et peut-être faire naître des vocations.

– Les stands des établissements de formation labellisés campus des métiers et des qualifications “Métiers d’Art et Patrimoine”. Ce label regroupe les filières de formation d’excellence, d’avenir et créatrice d’emplois. Les visiteurs apprendront que de nombreux parcours sont possibles – du CAP jusqu’aux diplômes de l’enseignement supérieur – selon les différents statuts tout au long de la vie: scolaire, apprentissage, stagiaire de la formation continue et validation des acquis de l’expérience (VAE).

