Homère 27 mars – 22 juillet 2019 Louvre-Lens

L’une des expositions les plus ambitieuses jamais consacrées à Homère, l’auteur de l’Iliade et de l’Odyssée, ces deux célèbres épopées qui sont au fondement de toute la culture occidentale. Elle offre une plongée inédite dans la richesse du monde homérique, un univers aussi beau que mystérieux.

Après un prélude consacré aux dieux de l’Olympe et à la Muse qu’invoque Homère, l’exposition part à la découverte du « prince des poètes », dont l’existence même est discutée. Elle explore aussi les phénomènes d’« homéromanie », qui ont marqué la science archéologique et inspiré des œuvres ou des comportements, suivant une imitation homérique d’une grande fécondité, jusque dans la vie quotidienne. L’exposition fait ensuite revivre aux visiteurs les principaux héros et récits de l’Iliade et de l’Odyssée. Objets archéologiques et œuvres modernes évoquent ainsi la manière dont ces épopées ont été mises en images, avec une rare constance mais avec des variations selon les époques, qui relèvent d’une histoire du goût.

Le parcours revient également sur les plus célèbres scènes de la guerre de Troie, appartenant à d’autres poèmes aujourd’hui disparus mais qu’on lisait encore dans l’Antiquité. Elles révèlent la profusion de la matière épique antique et le miracle que constitue la conservation des œuvres d’Homère.

Plus d’info : https://www.louvrelens.fr/exhibition/homere/?tab=exposition

https://www.youtube.com/watch?v=V6H6nk3FjWg&list=PLBU4FEZ2qSBVdQ__c0thLb1C6okJ-9BL1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-27T10:00:00+01:00 – 2019-03-27T18:00:00+01:00

2019-07-22T10:00:00+02:00 – 2019-07-22T18:00:00+02:00