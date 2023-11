Par Ici La Sortie TOY EVENEMENTS, 25 novembre 2023, LOUVIERS.

Par Ici La Sortie TOY EVENEMENTS. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

TOY COMEDY (L-D2023-001669 présente ce spectacle Synopsis :« Trois collègues de bureau réunis dans une pièce pour ce qu’ils pensaient être une réunion commerciale, vont en fait être licenciés par leur patron. Mais dans son immense bonté, ce dernier leur accorde une dernière faveur.La salle de réunion devient alors le point de départ d’un « Escape Game », (jeu d’évasion), et les 3 compères auront 1h pour sortir du jeu s’ils veulent sauver leur emploi.Alors que la panique s’installe, une délicate histoire d’adultère refait surface et menace fortement la cohésion du groupe. Pendant ce temps l’heure tourne…Les trois collègues réussiront- ils à s’en sortir ? »Venez découvrir cette comédie délirante et familiale. Dans la ligné de ses deux précédentes comédies, « Les hommes sont des femmes comme les autres » et « Célibataire mais je me soigne » la 3ème pièce de Manuel Montero ne dérogera pas à la règle : Rythme, énergie, interactivité, et folie des acteurs au service du rire et de la détente des spectateurs !Numéro de téléphone PMR: 02 32 09 90 16 Par Ici La Sortie

Votre billet est ici

TOY EVENEMENTS LOUVIERS 55 ave Winston Churchill Eure

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici