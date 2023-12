LE LIVRE DE LA JUNGLE LA SCÈNE 5, LOUVIERS Louviers, 9 février 2024 20:00, Louviers.

Pénétrons dans la jungle et ses mystères avec la nouvelle création de Marc-Olivier Dupin qui mêle musique, récit et illustrations. Ils sont tous là, au cœur de la jungle, façon Rudyard Kipling : Shere Khan le tigre boiteux, Akela le vieux loup, Hathi l’éléphant gardien des légendes et, bien sûr, Bagheera et Baloo, les amis de Mowgli….

L’écrivain britannique, né à Bombay, a l’esprit encore nimbé d’une atmosphère indienne lorsqu’il écrit, à la fin du XIXe siècle, son recueil de nouvelles puisées tout à la fois dans ses souvenirs tropicaux et enrichies de son imaginaire fantaisiste. Les animaux ont la parole et nous ressemblent un peu. Ils sont, tour à tour, prédateurs et protecteurs de l’enfant orphelin.

Aux côtés de ses créations pour le cinéma et le théâtre, Marc-Olivier Dupin a l’imaginaire musical volontiers destiné aux plus jeunes oreilles, en attestent ses compositions accompagnant Le Petit Prince, Alice (on the rocks !) ou Le Chat du rabbin. Il est ici dans son élément, avec ce monde mystérieux et merveilleux.

Avec les illustrations de Maurice de Becque, peintre français contemporain de Kipling, par ailleurs illustrateur de Baudelaire, London ou Gobineau, le récit et la peinture se conjuguent pour conter la « véritable histoire » du Livre de la Jungle.

Pour nous spectateurs, petits et grands, c’est, au choix, un tendre voyage dans des souvenirs d’enfance ou la découverte d’un univers fabuleux qui n’a perdu ni son charme, ni son actualité.

