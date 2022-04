Festival Culturissimo 2022 : La Scène 5 à Louviers accueille Raphaël La Scène 5, 19 mai 2022 20:00, Louviers.

Jeudi 19 mai, 20h00 Sur place Invitations à retirer à l’Espace Culturel E. Leclerc d’Incarville.

À l’occasion du Festival Culturissimo, proposé par les Espaces Culturels E. Leclerc, La Scène 5 à Louviers accueillera l’auteur et musicien Raphaël pour une lecture de son second ouvrage, Une Éclipse (Gallimard) paru en septembre dernier.

Enfant, Raphaël apprend le piano et la guitare, écoute en boucle David Bowie et Barbara, joue dans des groupes et écrit ses chansons ; c’est donc naturellement qu’il se lance dans la musique. Il connaît la consécration avec son album Caravane, disque de diamant couronné par 3 Victoires de la musique en 2006.

Sans jamais abandonner la chanson, il se tourne vers une autre de ses passions : l’écriture. Il investit aujourd’hui les planches de la Scène 5 pour nous faire découvrir son second ouvrage, Une Éclipse. Avec une grande finesse et un sens de l’absurde comme du tragique, il y explore l’âme humaine dans ses minuscules défauts. À travers une galerie de personnages en situation de crise, il compose avant tout une vision sensible de notre monde, un monde incertain où la réalité prend souvent l’aspect d’un rêve éveillé.

La Scène 5 Boulevard de Crosne 27400 Louviers 27400 Louviers Eure

