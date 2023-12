Balade nocturne Louvie-Juzon, 17 janvier 2024, Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 17:30:00

fin : 2024-01-17 19:30:00

Plongez dans la nuit au cœur de la nature, à la découverte de la faune, des étoiles et bien d’autres surprises,…

Accessible à partir de 6 ans, places limitées : inscriptions à balade.nocturne64@gmail.com.

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées