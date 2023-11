Fêtes de Louvie-Juzon Louvie-Juzon, 12 novembre 2023, Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon,Pyrénées-Atlantiques

11h30: Apéritif

12h30 : Repas des villageois organisé par le restaurant Les Copains d’Abord (réservation obligatoire au 07 65 21 53 96)

Truite fumée

Tartiflette ossaloise

Assiette de fromages

Mousse de myrtille.

2023-11-12

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



11:30 am: Aperitif

12:30 pm: Village meal organized by restaurant Les Copains d’Abord (reservation required on 07 65 21 53 96)

Smoked trout

Tartiflette ossaloise

Cheese platter

Blueberry mousse

11.30 h: Aperitivo

12.30 h: Comida de pueblo organizada por el restaurante Les Copains d’Abord (reserva obligatoria en el 07 65 21 53 96)

Trucha ahumada

Tartiflette de ostras

Tabla de quesos

Mousse de arándanos

11.30 Uhr: Aperitif

12:30 Uhr: Mahlzeit der Dorfbewohner, organisiert vom Restaurant Les Copains d’Abord (Reservierung erforderlich unter 07 65 21 53 96)

Geräucherte Forelle

Ossaloises Tartiflette

Käseteller

Heidelbeermousse

