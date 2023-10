Fêtes de Louvie-Juzon Louvie-Juzon, 11 novembre 2023, Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon,Pyrénées-Atlantiques

10h30: Messe solennelle

11h30: Cérémonie au Monument aux Morts

12h: Apéritif offert par la Mairie et le comité

15h30: Pour les jeunes louveteaux, boum déguisée

23h – 2h : Bal avec le Podium Rodéo (€).

10:30 am: Solemn mass

11:30am: Ceremony at the War Memorial

12pm: Aperitif offered by the Town Hall and the committee

3:30 pm: Young Cub Scouts enjoy a fancy-dress party

11pm – 2am: Ball with Podium Rodéo (?)

10.30 h: Misa solemne

11.30h: Ceremonia en el Memorial de Guerra

12h: Aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento y la comisión

15.30 h: Fiesta de disfraces para los jóvenes lobatos

23.00 h – 02.00 h: Baile con el Podium Rodéo (?)

10.30 Uhr: Feierliche Messe

11.30 Uhr: Zeremonie am Kriegerdenkmal

12 Uhr: Aperitif, der von der Stadtverwaltung und dem Komitee angeboten wird

15.30 Uhr: Für die jungen Wölfinnen und Wölfe: Kostümboum

23h – 2h: Tanz mit dem Podium Rodeo (?)

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées