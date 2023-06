Le micro-monde de la tourbière de l’Auga Louvie-Juzon, 20 juillet 2023, Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon,Pyrénées-Atlantiques

La tourbière de l’Auga abrite des espèces animales et végétales remarquables.

Le temps d’une balade, vous découvrirez le monde des petits dans cette zone humide exceptionnelle.

Inscriptions en ligne..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Auga peat bog is home to some remarkable plant and animal species.

Take a stroll and discover the world of the little ones in this exceptional wetland.

Online registration.

La turbera de Auga alberga algunas especies vegetales y animales notables.

Dé un paseo y descubra el mundo de los más pequeños en este excepcional humedal.

Inscripción en línea.

Das Auga-Torfmoor beherbergt bemerkenswerte Tier- und Pflanzenarten.

Während eines Spaziergangs lernen Sie die Welt der Kleinen in diesem außergewöhnlichen Feuchtgebiet kennen.

Online-Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées