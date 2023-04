Marché d’été de Louvie-Juzon Louvie-Juzon Catégories d’Évènement: Louvie-Juzon

Marché d’été de Louvie-Juzon, 12 juillet 2023, Louvie-Juzon. Découvrez le Marché de Louvie-Juzon en été le mercredi matin (producteurs locaux, artisans d’art, biscuiterie artisanale…).

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 12:30:00. . Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the market of Louvie-Juzon in summer on Wednesday mornings (local producers, art craftsmen, artisanal cookie factory…) Descubra el mercado de Louvie-Juzon en verano los miércoles por la mañana (productores locales, artesanos del arte, fábrica de galletas artesanales, etc.) Entdecken Sie den Markt von Louvie-Juzon im Sommer am Mittwochmorgen (lokale Erzeuger, Kunsthandwerker, handwerkliche Keksfabrik…) Mise à jour le 2023-03-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

