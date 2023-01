L’ouverture de la pêche pour les nuls Lannion Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Vous voulez débuter à la pêche (vous ou votre enfant) et vous n’y connaissez rien. Quel matériel choisir ? Où pêcher pour débuter ? Comment monter une ligne ? Comment faire mes nœuds ? Etc…… Tout l’après-midi, les pêcheurs du Léguer et l’office du tourisme vous reçoivent, répondent à vos questions et vous apportent des solutions techniques et pratiques. Vous pourrez en profiter pour acheter votre carte de pêche et prendre connaissance du programme des animations de l’année. Des activités extérieures sont proposées : démonstration de pêche, plateau de jeux et quizz +33 2 96 05 60 70 Office de tourisme 2 Quai d’Aiguillon Lannion

