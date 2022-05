Louve Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Alban-Minville, le vendredi 10 juin à 18:30

Théâtre musical —————— **Sortie de résidence** **Cie Les z’OMNI** _Louve_ est un conte moderne fantasque, un spectacle aux formes multiples, mêlant théâtre, musique et autres variations scéniques pour quatre comédiennes chanteuses animalo-fantaisistes. _Louve_ nous plonge dans l’histoire de deux enfants, l’une sauvage, élevée par les loups, l’autre civilisé, élevé par les dogmes. De la littérature à mordre, des chants à hurler à la lune… comme une joyeuse et bordélique ode à la liberté ! **D’après** Angela Carter / **Avec** Sophie Huby, Hélène Lafont, Aurore Lerat, Emmanuelle Lutgen

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T18:30:00 2022-06-10T23:59:00

