Carmina Burana AULA MAGNA, 6 décembre 2023, LOUVAIN-LA-NEUVE.

Carmina Burana AULA MAGNA. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:00 (2023-12-06 au ). Tarif : 40.0 à 110.0 euros.

Soyez prêt à le vivre! Plus de 350 représentations, 200.000 spectateurs, standing ovation dans le monde entier ! « Puissant et épique ! » « un vrai souffle, très musical, bien rythmé, totalement magique et profondément rituel » « standing ovation de dix minutes par le public de la Maison de la Danse » Nous avons un aperçu de la vie rituelle d’une colonie barbare humanoïde essayant de gagner sa vie sur les ruines d’une civilisation et luttant pour sa survie, face à leurs peurs, et tout ce que le destin leur réserve. Le destin apporte parfois l’amour, la joie et parfois la tristesse ou la mort. Une fille dont la vie était censée être courte peut ressentir un moment le vrai bonheur, quand l’amour lui fait oublier toutes les mauvaises choses, et lui fait croire en une vie qui peut être différente, qui peut être meilleure. Mais Fortune est inconstante et cruelle. Elle ne se soucie pas de la beauté du moment. En faisant l’expérience de la déception, de la joie et de la peur, nous pouvons en apprendre beaucoup sur nous-mêmes, notre propre destin et nos chances – sur notre propre humanité. (choréographe Tamás Juronics) Le spectacle le plus populaire de la Szeged Contemporary Dance Company sur la musique bien connue de Carl Orff, CARMINA BURANA Le chef-d’œuvre musical monumental de Carl Orff a vu le jour en 2000 en tant qu’adaptation théâtrale de danse spectaculaire de la Szeged Contemporary Dance Company primée, qui capture de manière vivante les peurs et les joies communes d’une communauté barbare imaginaire alors qu’elle continue de se battre pour sa propre survie et son humanité à travers rituels mystérieux jusqu’au dernier souffle. François Mauduit

AULA MAGNA LOUVAIN-LA-NEUVE Place Raymond Lemaire 1 1348

