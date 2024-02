Louts trail Salle polyvalente Louer, dimanche 10 mars 2024.

Louts trail Salle polyvalente Louer Landes

Le louts trail est un évènement sportif amateur composé de deux courses de 19km avec 200 de dénivelé positif et 9km avec 100 de dénivelé positif, des tracés 100% nature, qui traversent Préchacq les bains, Gamarde les bains, Cassen et Louer, tout en longeant le Louts. Venez courir pour découvrir une partie de notre belle chalosse. Une marche de 9km et une course pour les pitchouns rempliront aussi notre programme. Nous finirons cette matinée avec un très beau tirage au sort et un repas convivial réunionnais. Inscription à la course sur tiptiptop.top .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 08:00:00

fin : 2024-03-10 14:00:00

Salle polyvalente 37 route du pont du Louts (mairie)

Louer 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine coralie_laborde@yahoo.fr

