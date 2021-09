L’OUTRENOIR, patrimoine du XXIe siècle Palais de Justice, 15 octobre 2021, Nantes.

Palais de Justice, le vendredi 15 octobre à 08:00

### À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et des Journées nationales de l’architecture, cette exposition revient sur la genèse de ce bâtiment imaginé par Jean Nouvel et donne des clés de compréhension de cette figure architecturale majeure dans la vie de la cité, l’aménagement de l’île de Nantes et l’évolution du coeur de ville. Des dessins réalisés en 1993 par les Ateliers Jean Nouvel au moment du concours, des photos du chantier et un manifeste rédigé par Jean Nouvel. Les textes ont été écrits par Pascal Meignen avec l’aide de Jean-Charles Haumont, architectes DPLG et experts de Justice, adhérents de la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire. _Réalisée et produite par la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire avec le soutien technique du Tribunal Judiciaire de Nantes et le soutien financier de la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie de la Ville de Nantes._

Entrée Libre et gratuite

Palais de Justice 19 Quai François Mitterrand, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique



2021-10-15T08:00:00 2021-10-15T17:00:00