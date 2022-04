L’Outre Festival Wissembourg, 18 juin 2022, Wissembourg.

L’Outre Festival Wissembourg

2022-06-18 – 2022-06-27

Wissembourg Bas-Rhin

Dans un cadre est idyllique, avec un petit ruisseau longeant un chemin ombragé, passez une journée en famille ou entre amis en assistant à des concerts en plein-air. Découvrez des propositions musicales de qualité, de jeunes talents locaux, des artistes régionaux, nationaux ou internationaux reconnus.

En plus des concerts, de nombreuses animations pour enfants et adultes seront proposés tout au long de l’évènement : des portraits vitrines, des ateliers théâtre, des conférences, projections et animations de la collection Wentzel via la Micro-Folie, des animations de la médiathèque et de la ludothèque …

Retrouvez le programme détaillé sur facebook.com/outrefestival et sur la page du relais culturel La Nef.

+33 3 88 94 11 13

Wissembourg

