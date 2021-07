Saint-Lô Saint-Lô Manche, Saint-Lô Loutre and Co. Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô

Loutre and Co. Saint-Lô, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Saint-Lô. Loutre and Co. 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-04

Saint-Lô Manche Saint-Lô Le Syndicat de la Vire et le GMN vous invitent à découvrir les loutres à Saint-Lô au travers d’un diaporama et d’une sortie en bords de Vire. Pensez à prendre des bottes. Réservation obligatoire / Durée de l’animation : entre 2h00 et 3h00. Le Syndicat de la Vire et le GMN vous invitent à découvrir les loutres à Saint-Lô au travers d’un diaporama et d’une sortie en bords de Vire. Pensez à prendre des bottes. Réservation obligatoire / Durée de l’animation : entre 2h00 et 3h00. https://syndicatdelavire.fr/ Le Syndicat de la Vire et le GMN vous invitent à découvrir les loutres à Saint-Lô au travers d’un diaporama et d’une sortie en bords de Vire. Pensez à prendre des bottes. Réservation obligatoire / Durée de l’animation : entre 2h00 et 3h00. dernière mise à jour : 2021-07-18 par OT Saint-Lô

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Lô Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Lô Adresse Ville Saint-Lô lieuville 49.11518#-1.08491