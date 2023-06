Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Castellane Séjour dans le Verdon L’oustaou Castellane, 3 juillet 2023, Castellane. Séjour dans le Verdon 3 – 7 juillet L’oustaou Départ de la Gare TGV de Rennes – Covoiturage possible depuis Lanvallay « Voyager, c’est grandir. C’est la grande aventure. Celle qui laisse des traces dans l’âme » – Marc Thiercelin

Partir à l’aventure quand on est adolescents, mais quelle idée !

Séjour direction l’aventure dans le Verdon ! Randonnées, Rafting, découverte de territoire du Verdon et de soi ! Quitter son chez soi est une aventure lors que l’on est adolescents. Dans une volonté de faire découvrir aux adolescents un nouveau territoire, toute l’équipe et les jeunes partiront en train depuis la Bretagne afin de se rendre une région et zone encore inconnue pour eux. Marseille, Nice, Moustiers- Sainte Marie, lacs, chemins de randonnées et activités nautiques, tout est réuni pour passer un séjour sous le signe du dépassement de soi et de la bienveillance. Autonomie, choix, débrouillardise seront les maitres mots durant ses 5 jours d’aventures.

