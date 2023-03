Complet: Séjour culturel en Dordogne L’Oustal du Chène Vert Saint-Crépin-et-Carlucet Catégories d’Évènement: Dordogne

Complet: Séjour culturel en Dordogne L’Oustal du Chène Vert, 23 avril 2023, Saint-Crépin-et-Carlucet. Complet: Séjour culturel en Dordogne 23 – 28 avril L’Oustal du Chène Vert 100€ sur inscription Il s’agit d’un séjour en Dordogne sur les traces de nos ancétres. Visite des grottes de lascaux, du gouffre de Padirac, d’un labyrinthe préhistorique, et des villes de Sarlat et Roccamadour. L’Oustal du Chène Vert Les Peneyrals Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « asso.adolescentre@famillesrurales.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T23:59:00+02:00

2023-04-28T00:00:00+02:00 – 2023-04-28T16:00:00+02:00 Dordogne histoire Christine Hermes

Complet: Séjour culturel en Dordogne L'Oustal du Chène Vert 2023-04-23

