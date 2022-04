Lous Caps Negues en concert Mazères Mazères Catégories d’évènement: Gironde

2022-05-01 16:30:00 – 2022-05-01

Mazères Gironde Mazères EUR 10 Ils sont enfin de retours ! Les retrouvailles avec le public vont permettre aux Caps Negues de présenter leur livre « Cançouns é gascounéjades » («chansons et bêtises »), un recueil de 45 chansons en normalisé, en phonétique et traduites en français, choisies parmi les 66 morceaux composés en dix-huit ans d'existence.

