Lous Caps Negues aux arènes de Captieux Captieux, 13 juillet 2022, Captieux.

Lous Caps Negues aux arènes de Captieux

Arènes Captieux Gironde

2022-07-13 – 2022-07-13

Captieux

Gironde

Captieux

EUR 12 Les arènes Jean Sango de Captieux accueillent le groupe Lous Caps Negues.

Depuis plus de 15 ans avec nos lunettes noires et notre bérêt, nous défendons notre culture et notre manière de vivre. Vous voulez partager vous aussi ces moments avec nous ? Bienvenue aux arènes Jean Sango, lieu atypique du Sud-Gironde !

+33 5 56 65 60 31

Captieux

