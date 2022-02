L’OURSINADE DU MOLE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Autour de l’oursin décliné en différentes recettes, des produits et des vins du terroir seront également à déguster tout au long de ce week-end. Qu’est-ce qu’in mange quand on mange un oursin? Egalement appelé échinidé ou encore surnommé la bête qui pique, c’est un animal marin appartenant à la famille des échinodermes, qui comprend également les étoiles de mer.

Son nom signifie en grec, « peau de hérisson », d’où son surnom de « hérisson » ou « châtaigne » des mers.

C’est un invertébré, ce qui signifie qu’il n’a pas de squelette et plus exactement pas de colonne vertébrale.

Il ne possède ni yeux ni cerveau…mais il a cinq dents.

Ses nombreuses épines lui servent en partie pour se défendre mais également pour se déplacer. La vie des oursins se passe dans l’eau salée, sous les zones rocheuses ou encore de vastes étendues sableuses. « L’Oursinade du Môle »

Pour cette 3ème édition, il sera à l’honneur de cette fête conviviale.

