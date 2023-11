Melting Poètes #14 L’ours et la vieille grille Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Melting Poètes #14 Mardi 21 novembre, 19h30 L’ours et la vieille grille Conso obigatoire.

Melting Poètes #14 de l’association Le Capital des Mots à l’Ours et la Vieille Grille, 9 rue Larrey, 75005 Paris le mardi 21 novembre 2023 de 19h30 à 20h30, avec la participation exceptionnelle du poète, dramaturge et essayiste Jean-Pierre Siméon en invité d’honneur qui signera » Une théorie de l’amour » ( Éditions Gallimard ). Et celle de Madia pour son livre « J’ai écrit liberté … ma journée sera heureuse » ( Éditions Le Capital des Mots ) .

http://lecapitaldesmots.fr

https://www.printempsdespoetes.com/Melting-Poetes-14-a-l-Ours-et-la-Vieille-Grille

https://www.instagram.com/loursetlavieillegrille/

https://www.facebook.com/p/LOurs-et-la-Vieille-Grille-100087037131228/

L’ours et la vieille grille 9 rue Larrey Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://lecapitaldesmots.fr »}] [{« link »: « http://lecapitaldesmots.fr »}, {« link »: « https://www.printempsdespoetes.com/Melting-Poetes-14-a-l-Ours-et-la-Vieille-Grille »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@loursetlavieillegrille) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/315732388_209563884828624_2792572102534612321_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=9mzJkleWK8MAX_fe7He&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfBUWnwWciqkAyoJjH67KMoneMHa41FjTMRtptv0YPKXpA&oe=655B9E29 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/loursetlavieillegrille/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/loursetlavieillegrille/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/p/LOurs-et-la-Vieille-Grille-100087037131228/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T19:30:00+01:00 – 2023-11-21T20:30:00+01:00

2023-11-21T19:30:00+01:00 – 2023-11-21T20:30:00+01:00

jean-pierre siméon le capital des mots

Copyright Le Capital des Mots