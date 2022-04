L’ours et la louve, conte sonore illustré Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

? L’ours et la louve, par la CIE FURIOSA ? Samedi 9 avril, à 15h30, au Cinéma Favols Carbon ➡️ Au milieu de la forêt, un ours et une louve tombent amoureux. Bien que leur amour soit tendre et infini, ils ne peuvent avoir de petits. Mais leur désir d’enfant est si grand et leur tristesse si profonde qu’une chouette-fée les change en humain pour leur permettre de réaliser leur rêve… Un beau spectacle de conte pour les enfants sur le thème de la famille, de la différence et du monde sauvage. ➡️ Gratuit – Tout public à partir de 3 ans – Réservation : 05 57 77 68 86 L’ours et la louve, conte sonore illustré Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

