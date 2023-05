Vide-grenier Autour de la salle de fêtes Catégories d’évènement: Landes

Vide-grenier Autour de la salle de fêtes, 2 juillet 2023, Lourquen. Organisé par l’association 3ème âge « Les Primevères ». Boissons et sandwichs..

Autour de la salle de fêtes Centre bourg

Lourquen 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organized by the association « Les Primevères ». Drinks and sandwiches. Organizado por la asociación « Les Primevères ». Bebidas y bocadillos. Organisiert von der Vereinigung 3ème âge « Les Primevères ». Getränke und Sandwiches. Mise à jour le 2023-05-10 par OT Terres de Chalosse

