VISITE DU NOUVEAU MULTI ACCUEIL DU LOUROUX-BÉCONNAIS LOUROUX-BÉCONNAIS Le Louroux-Béconnais, 13 octobre 2023, Le Louroux-Béconnais.

Construction d’un multi-accueil de 24 places et bureau RPE (Relais Petite-Enfance) au Louroux-Béconnais, sur la commune nouvelle de Val d’Erdre-Auxence.

Il est conçu selon des principes bioclimatiques et construit en murs à ossature bois et charpente en caissons bois, intégrant une isolation en bottes de paille, lui apportant une bonne isolation mais aussi une inertie thermique.

Les façades extérieures sont revêtues d’un bardage bois huilé à l’huile de lin teintée.

En intérieur, les matériaux naturels tels que le bois sont privilégiés. Tous les mobiliers sont prévus en contreplaqué de peuplier.

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou

Architecte : Scheubel + Genty architectes

Economiste : Carré d’Aire

BET Structure : FLK Ingénierie

BET Fluides : Kypseli

Charpente et MOE : Mellier

Menuiseries intérieures : AMTD

Paysagiste: Résonance UP

Une visite proposée par la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou et Scheubel + Genty architectes dans le cadre de la 7e édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de la Loire, association interprofessionnelle pour la promotion du bois en région Pays de la Loire.

2023-10-13T17:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:30:00+02:00

© Scheubel + Genty architectes