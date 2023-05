Wine & Dine – 7ème édition Rue du marché & Boulevard du Rayol, 20 juillet 2023, Lourmarin.

Envie d’une soirée de dégustation avec les vignerons de l’AOC Luberon et découvrir leurs meilleures cuvées ? Rendez vous à Lourmarin pour la fête de l’appellation des vins du Luberon..

2023-07-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-20 22:30:00. EUR.

Rue du marché & Boulevard du Rayol

Lourmarin 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fancy an evening of tasting with the winemakers of the AOC Luberon and discover their best vintages? Come to Lourmarin for the Luberon wine appellation festival.

¿Le apetece una tarde de degustación con los viticultores de la DOC Luberon y descubrir sus mejores añadas? Venga a Lourmarin a la fiesta de la denominación de origen Luberon.

Haben Sie Lust auf einen Abend, an dem Sie mit den Winzern der AOC Luberon eine Weinprobe machen und ihre besten Cuvées entdecken? Dann begeben Sie sich nach Lourmarin zum Fest der Appellation der Luberon-Weine.

Mise à jour le 2023-05-12 par Destination Luberon Monts de Vaucluse