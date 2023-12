Causette et Poussette LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

fin : 2024-02-03 11:30:00 Le matin : Troc Causettes & Poussettes > Des petits déjeuner de 10h à 11h30 seront consacrés aux tous petits (0 à 3 ans) et aux jeunes parents (avec ou sans leur enfant) Venez troquer des affaires et des sourires avec les parents qui sont déjà passés par là ou ceux qui y seront bientôt.

LOURES-BAROUSSE dans la salle partagée à côté de la mairie

Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie

