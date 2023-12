Danses de Loisir LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Loures-Barousse Danses de Loisir LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse, 20 décembre 2023, Loures-Barousse. Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 20:30:00

fin : 2023-12-20 22:30:00 Danse de Loisirs : Tango, Passo, Rock, Valse, Cha Cha Cha

Cotisation annuelle : 20€.

Danse de Loisirs : Tango, Passo, Rock, Valse, Cha Cha Cha

Cotisation annuelle : 20€ .

LOURES-BAROUSSE à la salle des fêtes

Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-14 par OT de Neste-Barousse|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Loures-Barousse Autres Code postal 65370 Lieu LOURES-BAROUSSE Adresse LOURES-BAROUSSE à la salle des fêtes Ville Loures-Barousse Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Latitude 43.0219784 Longitude 0.60634859 latitude longitude 43.0219784;0.60634859

Danses de Loisir LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse 2023-12-20 2023-12-20 was last modified: by Danses de Loisir LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse 20 décembre 2023