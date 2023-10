Cet évènement est passé Soirée Halloween et on fête les 20 ans du centre de loisirs ! LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Invitation le 31 Octobre à la salle des fête de Loures Barousse à partir de 19h00

Buffet et Boisson offerts ! Venez tous déguisés !

Réservation obligatoire !

Cecile : 06.80.85.75.45.

LOURES-BAROUSSE à la salle des fêtes

The Centre de Loisirs les Drolles celebrates its 20th anniversary!

Invitation on October 31 at the Loures Barousse village hall from 7:00 pm

Buffet and drinks provided! Come dressed up!

Reservations essential!

Cecile : 06.80.85.75.45 ¡El Centro de Ocio de Drolles celebra su 20º aniversario!

Invitación el 31 de octubre en la sala de fiestas de Loures Barousse a partir de las 19h00

¡Buffet y bebidas en oferta! ¡Ven disfrazado!

Reserva obligatoria

Cecile : 06.80.85.75.45 Das Centre de Loisirs les Drolles feiert seinen 20. Geburtstag!

Einladung am 31. Oktober in den Festsaal von Loures Barousse ab 19.00 Uhr

Buffet und Getränke werden angeboten! Kommen Sie alle verkleidet!

Eine Reservierung ist erforderlich!

