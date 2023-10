Quinzaine parentalité / Atelier futurs parents autour du yoga prénatal LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Loures-Barousse Quinzaine parentalité / Atelier futurs parents autour du yoga prénatal LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse, 24 octobre 2023, Loures-Barousse. Loures-Barousse,Hautes-Pyrénées Atelier gratuit autour du yoga prénatal destiné aux futurs parents.

Animé par :

Nathalie Avice, Psychologue EPE65

Audrey Larrouy Professeure de Yoga

Professionnelle de la PMI Mardi 24 Octobre de 17h30 à 19h30.

Salle de la Mairie de Loures Barousse Inscription Obligatoire auprès de l’EPE65 :

05 62 51 25 93

ecoledesparents65@gmail.com.

2023-10-24 17:30:00 fin : 2023-10-24 19:30:00. .

LOURES-BAROUSSE Salle de la Mairie

Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Free prenatal yoga workshop for future parents.

Led by :

Nathalie Avice, Psychologist EPE65

Audrey Larrouy Yoga teacher

PMI professional Tuesday October 24th from 5.30 pm to 7.30 pm.

Salle de la Mairie de Loures Barousse Please register with EPE65:

05 62 51 25 93

ecoledesparents65@gmail.com Taller gratuito de yoga prenatal para futuros padres.

Impartido por :

Nathalie Avice, psicóloga EPE65

Audrey Larrouy Profesora de yoga

Profesional PMI Martes 24 de octubre de 17h30 a 19h30.

Ayuntamiento de Loures Barousse Por favor, inscríbase en EPE65:

05 62 51 25 93

ecoledesparents65@gmail.com Kostenloser Workshop rund um das pränatale Yoga für werdende Eltern.

Geleitet von :

Nathalie Avice, Psychologin EPE65

Audrey Larrouy Yoga-Lehrerin

Professionelle Mitarbeiterin der PMI Dienstag, 24. Oktober von 17:30 bis 19:30 Uhr.

Saal des Rathauses von Loures Barousse Anmeldung erforderlich bei der EPE65 :

05 62 51 25 93

ecoledesparents65@gmail.com Mise à jour le 2023-10-12 par OT de Neste-Barousse|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Loures-Barousse Autres Lieu LOURES-BAROUSSE Adresse LOURES-BAROUSSE Salle de la Mairie Ville Loures-Barousse Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse latitude longitude 43.02529;0.60576

Quinzaine parentalité / Atelier futurs parents autour du yoga prénatal LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse 2023-10-24 2023-10-24 was last modified: by Quinzaine parentalité / Atelier futurs parents autour du yoga prénatal LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse 24 octobre 2023