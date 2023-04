Les champignons changent de coins – sortie CPIE, 14 octobre 2023, Lourdios-Ichère.

Avec l’évolution de la gestion des bois, landes ou prés, celle de la conduite des troupeaux, de la pluviométrie et du climat… les coins à champignons se déplacent et se raréfient. Quelles sont leurs caractéristiques ? Peut-on les protéger ? Notre fil rouge au cours d’une balade-cueillette.

Accessible à partir de 8 ans.

Avec J. SOUST.

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 16:30:00. EUR.

Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the evolution of the management of the woods, moors or meadows, the evolution of the herd management, the rainfall and the climate… the mushroom patches are moving and becoming rarer. What are their characteristics? Can we protect them? Our red wire during a stroll-picking.

Accessible from 8 years old.

With J. SOUST

Con la evolución de la gestión de los bosques, páramos o praderas, de la conducción de los rebaños, de la pluviosidad y del clima… las manchas de setas se desplazan y se enrarecen. ¿Cuáles son sus características? ¿Podemos protegerlas? Nuestro hilo rojo durante un paseo para recoger setas.

Accesible a partir de 8 años.

Con J. SOUST

Mit der Entwicklung der Bewirtschaftung von Wäldern, Heiden oder Wiesen, der Entwicklung der Herdenführung, der Niederschlagsmenge und des Klimas … verschieben sich die Pilzecken und werden seltener. Welche Eigenschaften haben sie? Kann man sie schützen? Unser roter Faden während eines Spaziergangs und Sammelns.

Zugänglich ab 8 Jahren.

Mit J. SOUST

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn