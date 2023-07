Fêtes de Lourdios-Ichère Lourdios-Ichère, 1 juillet 2023, Lourdios-Ichère.

Lourdios-Ichère,Pyrénées-Atlantiques

Malgré les événements récent le foyer rural a décidé de maintenir les festivités.

Au programme:

17h30 Trophée du Cassouret

18h30 Remise des prix

19h Apéritif offert par le comité animé par le groupe « Flama Kaly »

21h Repas du village animé par Haut&Baish et ENA’spe. Menu: Paëlla, Fromage, Glace

00h Bal animé par David Ghetto et Bob Céclair.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 23:59:00. EUR.

Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Despite recent events, the Foyer Rural has decided to keep the festivities going.

On the program:

5:30pm Cassouret Trophy

6:30pm Prize-giving ceremony

7pm Aperitif offered by the committee, with entertainment by the « Flama Kaly » group

9pm Village meal hosted by Haut&Baish and ENA’spe. Menu: Paëlla, Cheese, Ice cream

00h Ball with David Ghetto and Bob Céclair

A pesar de los recientes acontecimientos, el Foyer Rural ha decidido continuar con las fiestas.

En el programa:

17h30 Trofeo Cassouret

18h30 Entrega de premios

19.00 h Aperitivo ofrecido por la comisión y animado por el grupo « Flama Kaly »

21.00 h Comida popular ofrecida por Haut&Baish y ENA’spe. Menú: Paëlla, Queso, Helado

00:00 Baile con David Ghetto y Bob Céclair

Trotz der jüngsten Ereignisse hat das Foyer rural beschlossen, die Feierlichkeiten fortzusetzen.

Auf dem Programm stehen:

17.30 Uhr Trophée du Cassouret

18.30 Uhr Verleihung der Preise

19 Uhr Aperitif, der vom Komitee angeboten und von der Gruppe « Flama Kaly » begleitet wird

21.00 Uhr Essen im Dorf unter der Leitung von Haut&Baish und ENA’spe. Menü: Paëlla, Käse, Eis

00 Uhr Tanz mit David Ghetto und Bob Céclair

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn