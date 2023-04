Randonnée commentée sur les pas des bergers Place de l’église, 4 juin 2023, Lourdios-Ichère.

Dans le cadre de la fête de la transhumance, une randonnée commentée sur les pas de bergers est proposée..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 15:00:00. EUR.

Place de l’église

Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the festival of the transhumance, a commented hike on the steps of shepherds is proposed.

En el marco de la fiesta de la trashumancia, se propone un paseo guiado tras las huellas de los pastores.

Im Rahmen des Festes der Transhumanz wird eine kommentierte Wanderung auf den Spuren der Hirten angeboten.

