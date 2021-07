Lourdes United e-pèlerinage Lourdes, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Lourdes.

Lourdes Hautes-Pyrénées

Lourdes United : un grand temps de prière mondiale diffusé en direct à travers le monde. Un temps de retrouvailles, d’espérance et de solidarité pour renouer avec l’esprit de Lourdes. Malgré la distance et la crise sanitaire, l’évènement rassemblera toutes celles et tous ceux qui, aux quatre coins du monde, voient en Lourdes un repère de foi, d’engagement, de partage et d’espérance.

Plusieurs temps forts spirituels sont prévus, comme la procession aux flambeaux, moment incontournable d’un pèlerinage à Lourdes, ou l’inauguration du clocher rénové de la Basilique de l’Immaculée Conception.

Après une première édition en 2020, le e-pèlerinage « Lourdes United » revient le 16 juillet 2021, toute la journée en direct du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes !

