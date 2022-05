Pèlerinage Missionnaire International Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Pèlerinage Missionnaire International Lourdes, 11 mai 2020 09:00, Lourdes. 11 et 14 mai 2020 Sur place Inscriptions sur le site ou par téléphone https://www.opm-france.org/lourdes-2020/, 04.72.56.99.54, lourdes2020@opm-france.org Pélé des OPM • Lourdes • 11-14 mai 2020 Vous qui êtes proches de l’esprit missionnaire, venez partager un moment fraternel et spirituel ! Les Œuvres Pontificales Missionnaires vous invitent à leur deuxième pèlerinage international qui aura lieu du 11 au 14 mai 2020 à Lourdes autour du thème “Marie Première Missionnaire… Je suis l’Immaculée Conception”. Il est ouvert à tous, en solo ou en famille, en communauté, en bonne santé ou malade. Vous souhaitez accompagner les pèlerins malades et handicapés ? Vous êtes soignant ? Vous avez des talents d’animation ou d’organisation ? Vous parlez une langue étrangère ? Engagez-vous ! Lourdes Sanctuaire Lourdes Hautes-Pyrénées lundi 11 mai 2020 – 09h00 à 09h30

jeudi 14 mai 2020 – 17h00 à 17h30

Heure : 09:00 - 17:30

