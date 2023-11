GFNY Lourdes Tourmalet LOURDES Lourdes, 23 juin 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le GFNY Lourdes Tourmalet revient à Lourdes le dimanche 23 juin 2024 !

Venez vous défier sur les route du Tour de France avec au programme les très célèbres col d’Aspin et du Tourmalet au départ et à l’arrivée de l’historique et touristique ville de Lourdes (deuxième ville hôtelière de France).

Rdv au départ le 23 juin 2024 pour deux parcours:

– Long:157KM/3900M+

– Medium:100km/2300m+

Informations et inscriptions via les coordonnées ci-dessous..

2024-06-23 fin : 2024-06-23 . .

LOURDES au départ de Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The GFNY Lourdes Tourmalet returns to Lourdes on Sunday, June 23, 2024!

Come and challenge yourselves on the Tour de France roads, with the famous Col d’Aspin and Col du Tourmalet on the program, starting and finishing in the historic tourist town of Lourdes (France’s second-largest hotel town).

See you at the start on June 23, 2024 for two routes:

– Long:157KM/3900M+

– Medium:100km/2300m+

Information and registration via the contact details below.

¡El GFNY Lourdes Tourmalet vuelve a Lourdes el domingo 23 de junio de 2024!

Ven a desafiarte a ti mismo en las carreteras del Tour de Francia, con el famoso Col d’Aspin y Col du Tourmalet en el programa, con salida y llegada en la histórica ciudad turística de Lourdes (la segunda ciudad hotelera más grande de Francia).

Nos vemos en la salida el 23 de junio de 2024 para dos rutas:

– Largo:157KM/3900M+

– Medio:100km/2300m+

Información e inscripciones a través de los datos de contacto que figuran a continuación.

Der GFNY Lourdes Tourmalet kehrt am Sonntag, den 23. Juni 2024, nach Lourdes zurück!

Kommen Sie und fordern Sie sich auf den Straßen der Tour de France heraus. Auf dem Programm stehen der berühmte Col d’Aspin und der Col du Tourmalet mit Start und Ziel in der historischen und touristischen Stadt Lourdes (zweitgrößte Hotelstadt Frankreichs).

Treffpunkt am Start am 23. Juni 2024 für zwei Strecken:

– Long:157KM/3900M+

– Medium:100km/2300m+

Informationen und Anmeldungen über die unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Lourdes|CDT65