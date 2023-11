Nuit Européenne des Musées à Lourdes ! LOURDES Lourdes, 18 mai 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le ministère de la Culture vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 18 mai 2024 pour la prochaine et vingtième édition de la Nuit Européenne des Musées !

Programme et informations à venir..

2024-05-18 fin : 2024-05-18 . .

LOURDES au château fort et musée pyrénéen

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The French Ministry of Culture looks forward to seeing you on May 18, 2024 for the next and twentieth edition of the European Night of the Museums!

Program and information to come.

El Ministerio de Cultura le espera el 18 de mayo de 2024 en la vigésima edición de la Noche Europea de los Museos

Programa e información próximamente.

Das Kulturministerium freut sich, Sie am 18. Mai 2024 zur nächsten und zwanzigsten Ausgabe der Europäischen Nacht der Museen begrüßen zu dürfen!

Programm und Informationen folgen in Kürze.

