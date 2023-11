Sainte Bernadette LOURDES Lourdes, 18 février 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Comme chaque année, Lourdes fête Sainte Bernadette le 18 février !

Programme et informations à venir prochainement..

2024-02-18 fin : 2024-02-18 . .

LOURDES à Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Like every year, Lourdes celebrates Saint Bernadette on February 18!

Programme and information coming soon.

Como cada año, Lourdes celebra a Santa Bernadette el 18 de febrero

Programa e información próximamente.

Wie jedes Jahr feiert Lourdes am 18. Februar die Heilige Bernadette!

Programm und Informationen folgen in Kürze.

