Fête de Notre-Dame de Lourdes LOURDES Lourdes, 11 février 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes fête depuis 166 ans la première apparition du 11 février 1858..

2024-02-11 fin : 2024-02-11 . .

LOURDES Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes celebrates 166 years since the first apparition on February 11, 1858.

Desde hace 166 años, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes celebra la primera aparición del 11 de febrero de 1858.

Das Heiligtum Notre-Dame de Lourdes feiert seit 166 Jahren die erste Erscheinung vom 11. Februar 1858.

