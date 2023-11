Noël et le Réveillon dans les restaurants de Lourdes LOURDES Lourdes, 1 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Des petits plats aux saveurs de saison, de la musique et les douze coups de minuits : programme prêt pour une soirée réussie dans les restaurants lourdais les 24 et 31 décembre 2023 !

– O Piment Rouge – 05 62 41 47 87 : ouvert le 24 midi et soir, le 31 soir et le 1er janvier.

– Hôtel Restaurant Béarn Bigorre (Lamarque Pontacq) – 05 59 53 77 00 : ouvert le 25 midi avec menu spécial.

– L’Alexandra by Le Bon Sens – 09 54 30 26 91 : ouvert le 31 soir avec menu spécial.

– Le Palacio – 05 62 94 00 59 : ouvert le 31 soir.

Seasonal dishes, music and the stroke of midnight: the program is all set for a successful evening in the restaurants of La Hague on December 24 and 31, 2023!

– O Piment Rouge – 05 62 41 47 87: open for lunch and dinner on the 24th, for dinner on the 31st and for dinner on January 1st.

– Hôtel Restaurant Béarn Bigorre (Lamarque Pontacq) – 05 59 53 77 00: open for lunch on the 25th with a special menu.

– L’Alexandra by Le Bon Sens – 09 54 30 26 91 : open on 31st evening with special menu.

– Le Palacio – 05 62 94 00 59 : open 31 evenings.

You can also find all the restaurants via the link below.

Platos de temporada, música y las campanadas de medianoche: ¡el programa está preparado para una velada de éxito en los restaurantes de La Haya los días 24 y 31 de diciembre de 2023!

– O Piment Rouge – 05 62 41 47 87: abierto para el almuerzo y la cena los días 24, 31 y 1 de enero.

– Hôtel Restaurant Béarn Bigorre (Lamarque Pontacq) – 05 59 53 77 00: abierto para el almuerzo del día 25 con un menú especial.

– L’Alexandra by Le Bon Sens – 09 54 30 26 91: abierto el 31 por la noche con menú especial.

– Le Palacio – 05 62 94 00 59 : abierto el 31 por la noche.

También puede consultar todos los restaurantes en el enlace siguiente.

Kleine Gerichte mit saisonalen Aromen, Musik und die Mitternachtsglocke: Das Programm ist bereit für einen gelungenen Abend in den Restaurants von Louvre am 24. und 31. Dezember 2023!

– O Piment Rouge – 05 62 41 47 87: am 24. mittags und abends, am 31. abends und am 1. Januar geöffnet.

– Hôtel Restaurant Béarn Bigorre (Lamarque Pontacq) – 05 59 53 77 00: am 25. mittags mit Sondermenü geöffnet.

– L’Alexandra by Le Bon Sens – 09 54 30 26 91: am 31. abends mit Spezialmenü geöffnet.

– Le Palacio – 05 62 94 00 59: am 31. Abend geöffnet.

Alle Restaurants finden Sie auch über den folgenden Link.

