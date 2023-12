« C’est presque Noël » à la Médiathèque ! LOURDES Lourdes, 23 décembre 2023 07:00, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

La Médiathèque de Lourdes vous propose d’attendre Noël autour de lectures de contes le samedi 23 décembre 2023 !

Au programme :

– à 10h30 : des lectures pour les 0 à 4 ans

– à 15h30 : des lectures à partir de 4 ans et +

Entrée libre et gratuite..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

LOURDES Place du Champ Commum

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Médiathèque de Lourdes invites you to wait for Christmas with story readings on Saturday, December 23, 2023!

On the program:

– 10:30 am: readings for 0-4 year-olds

– 3:30 pm: readings for ages 4 and up

Free admission.

El sábado 23 de diciembre de 2023, la biblioteca multimedia de Lourdes te propone esperar la Navidad con lecturas de cuentos

En el programa:

– a las 10.30 h: lecturas para niños de 0 a 4 años

– a las 15.30: lecturas a partir de 4 años

Entrada gratuita.

Die Mediathek in Lourdes lädt Sie am Samstag, den 23. Dezember 2023 ein, bei Märchenlesungen auf Weihnachten zu warten!

Auf dem Programm stehen:

– um 10.30 Uhr: Lesungen für 0- bis 4-Jährige

– um 15:30 Uhr: Lesungen für Kinder ab 4 Jahren und älter

Eintritt frei und kostenlos.

