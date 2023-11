Noël à Lourdes LOURDES Lourdes, 16 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Lourdes fête Noël du 16 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Tout un programme d’animations, déambulations, contes, ateliers, concerts…

Programme complet à venir prochainement.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-12-16 fin : 2024-01-07 . .

LOURDES Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Lourdes celebrates Christmas from December 16, 2023 to January 7, 2024. A whole program of events, strolls, storytelling, workshops, concerts…

Full program coming soon.

For further information, please contact us.

Lourdes celebra la Navidad del 16 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024. Todo un programa de actos, paseos, cuentacuentos, talleres, conciertos…

Programa completo próximamente.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada más abajo.

Lourdes feiert Weihnachten vom 16. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024. Ein ganzes Programm mit Animationen, Umzügen, Märchen, Workshops, Konzerten…

Das vollständige Programm wird in Kürze veröffentlicht.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

