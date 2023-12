Fête de Noël à Lannedarré LOURDES Lourdes, 4 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Fête de Noël à Lannedarré le samedi 9 décembre 2023 de 16 h à 22 h sur le parking de la Maison de quartier de Lannedarré.

Organisée par l’APE Land’Art&Co.

Fête de Noël avec stand de producteurs locaux (charcuterie, fromage, miel, savon, pain, etc.).

Buvette restauration. Vente de sapins et chocolats. Père Noël sur place. Vente ticket tombola.

But de la manifestation : récolter des fonds pour financer des projets pour nos enfants de l’école maternelle Lannedarré.

Informations aux coordonnées ci-dessous..

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

LOURDES quartier Lannedarré

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas party at Lannedarré on Saturday December 9, 2023 from 4 pm to 10 pm in the parking lot of the Maison de quartier de Lannedarré.

Organized by APE Land’Art&Co.

Christmas party with local producers’ stalls (charcuterie, cheese, honey, soap, bread, etc.).

Refreshment bar. Christmas trees and chocolates for sale. Santa Claus on site. Tombola tickets for sale.

Purpose of the event: to raise funds to finance projects for our children at Lannedarré nursery school.

For further information, please contact us.

Fiesta de Navidad en Lannedarré el sábado 9 de diciembre de 2023 de 16:00 a 22:00 en el aparcamiento de la Maison de quartier de Lannedarré.

Organizada por APE Land’Art&Co.

Fiesta de Navidad con puestos de productores locales (charcutería, queso, miel, jabón, pan, etc.).

Bar de refrescos. Venta de árboles de Navidad y bombones. Papá Noel in situ. Venta de boletos de tómbola.

Objetivo del evento: recaudar fondos para financiar proyectos para nuestros niños de la escuela infantil Lannedarré.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura más abajo.

Weihnachtsfeier in Lannedarré am Samstag, den 9. Dezember 2023 von 16.00 bis 22.00 Uhr auf dem Parkplatz des Nachbarschaftshauses von Lannedarré.

Organisiert von der EV Land’Art&Co.

Weihnachtsfest mit Stand lokaler Erzeuger (Wurstwaren, Käse, Honig, Seife, Brot usw.).

Getränke und Speisen. Verkauf von Tannenbäumen und Schokolade. Weihnachtsmann vor Ort. Verkauf von Tombola-Losen.

Ziel der Veranstaltung: Geld sammeln, um Projekte für unsere Kinder im Kindergarten Lannedarré zu finanzieren.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de Lourdes|CDT65